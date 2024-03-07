ads
الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ترامب يدعو بايدن إلى مناظرة علنية في أي وقت

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن علنية في أي وقت.

وقال ترامب عبر حسابة الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الأربعاء: "من المهم لخير بلادنا أن نبحث مع جو بايدن القضايا الحيوية بالنسبة لأمريكا والشعب الأمريكي. وبالتالي أدعو إلى المناظرة في أي وقت وأي مكان!".

وأضاف ترامب أنه "بانتظار الرد" على دعوته.

ويأتي ذلك بعد فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية في 14 ولاية أمريكية إضافية في "الثلاثاء الكبير" وانسحاب نيكي هايلي، التي كانت منافسته الأخيرة على الترشح للانتخابات عن الحزب الجمهوري، من السباق، ما سيجعل ترامب مرشح الحزب الجمهوري على الأرجح.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن مناظرة