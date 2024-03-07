ترامب يدعو بايدن إلى مناظرة علنية في أي وقت

دعا المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن علنية في أي وقت.

وقال ترامب عبر حسابة الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الأربعاء: "من المهم لخير بلادنا أن نبحث مع جو بايدن القضايا الحيوية بالنسبة لأمريكا والشعب الأمريكي. وبالتالي أدعو إلى المناظرة في أي وقت وأي مكان!".

وأضاف ترامب أنه "بانتظار الرد" على دعوته.

ويأتي ذلك بعد فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية في 14 ولاية أمريكية إضافية في "الثلاثاء الكبير" وانسحاب نيكي هايلي، التي كانت منافسته الأخيرة على الترشح للانتخابات عن الحزب الجمهوري، من السباق، ما سيجعل ترامب مرشح الحزب الجمهوري على الأرجح.