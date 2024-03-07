بوتين: قصف القوات الأوكرانية المدنيين في بيلجورود جريمة حرب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الضربات التي تشنها القوات الأوكرانية على المدنيين في مقاطعة بيلجورود هي جريمة حرب، مؤكدًا أنه لن يترك مرتكبيها دون حساب.

وأوضح بوتين في لقاء مع المشاركين في مهرجان الشباب العالمي أمس الأربعاء، "قصف أهداف مدنية وتنفيذ هجمات براجمات الصواريخ على الساحات والمدنيين هذا بالطبع جريمة حرب. هكذا سنتعامل مع ما حدث، ولن نترك مرتكبها وشأنه".

وشكر الرئيس سكان منطقة بيلجورود على شجاعتهم واستعدادهم للقتال وموقفهم الوطني تجاه ما يحدث، وكذلك المتطوعين الذين "يقدمون مساهمة كبيرة في القضية العامة".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وفي 15 فبراير الماضي، نفذت القوات الأوكرانية هجوما صاروخيا على مقاطعة بيلجورود أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة 18 بجروح حسبما أعلنت وزارة الصحة الروسية.