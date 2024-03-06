الولايات المتحدة وصندوق مارشال الألماني يعلنان "شراكة المدن" لإعادة إعمار أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، مقره واشنطن، عن إنشاء "شراكة المدن الأوكرانية من أجل التعافي الحضري المستدام"، وهي شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص لمساعدة الأوكرانيين على إعادة تصميم وبناء مدن مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة والصندوق سيتعاونان لـ "حشد أصحاب المصلحة" الرئيسيين والخبراء الفنيين وشركاء التمويل للمساعدة في جهود الشراكة مع الاستفادة من طاقة وبراعة الشركات والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات.

وسيقيم الصندوق، شراكات وبرامج وتحالفات جديدة عبر الأطلسي بين الكيانات الأوروبية والأمريكية؛ من أجل المساعدة في تعافي وإعادة تطوير ما يصل إلى ثلاث مدن أوكرانية. وفي هذه العملية، ستساعد الشراكة في تمكين جيل جديد من مسؤولي المدن الأوكرانية، والمخططين الحضريين، والمهندسين المعماريين، والمهندسين، وفرق البناء لإعادة البناء بشكل أفضل باستخدام الأساليب المستدامة.

وسوف يتعاون برنامج شراكة المدن الأوكرانية وينسق مع حكومة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والجهات المانحة الثنائية لمساعدة المدن المستفيدة في العثور على الموارد التي تحتاجها لإعادة البناء.

وتمد الشراكة لمدة ثلاث سنوات، وسيتم إطلاقها رسميًا في مؤتمر "تعافي أوكرانيا" خلال يونيو في برلين.