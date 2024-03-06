الولايات المتحدة تفرض عقوبات لاستهداف مصادر إيرادات الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على اثنين من مالكي السفن وحددت سفينتين كممتلكات محظورة، لدورهما في شحن السلع نيابة عن سعيد الجمل، وهو ميسر ومسؤول مالي تابع للحوثيين ومقره إيران ومدعوم من الحرس الثوري الإيراني.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات الناتجة عن شبكة الجمل تمكّن جهود الحوثيين المسلحة، بما في ذلك الهجمات المستمرة على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وشدد البيان على أن عواقب هذه الهجمات محسوسة خارج المنطقة، وأن الولايات المتحدة سوف تستمر في استخدام جميع التدابير المتاحة لتعطيل تدفقات التمويل التي تمكن هذه الأنشطة للاستقرار.