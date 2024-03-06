رئيس شركة العاصمة الإدارية: 180 مليار جنيه عائد من 5 شراكات سيعلن عنها قريبًا

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن المساحة المتبقية في المرحلة الأولى 5000 فدان سيتم طرحها منها خمس عقود بنظام الشراكات بتوقع عايد 180 مليار جنيه تقريبا، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

وعن طرح أراضي المرحلة الثانية قال عباس من خلال تصريحات صحفية اليوم على هامش توقيع شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع ATOS أنه سيبدأ الطرح مع بداية عام 2025, وبالفعل بدأنا في وضع الأساسيات من محطات صرف و بنية أساسية.

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة أنه بعد تعويم العملة اليوم و رفع الفائدة بالبنوك متوقع التكلفة المبدئية للبنية التحتية للمرحلة الثانية التي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان تقريبا .

وعلى غرار طرح أراضي بمدينة رأس الحكمة بالدولار .. قال عباس، إن أكبر تحدي كان يواجهنا وجود سعر موازي للعملة وبعد قرارات اليوم والتحرير الكامل، أعتقد الفترة القادمة ستشهد عدد كبير من الشراكات مع مستثمرين عرب وأجانب بالعملة الصعبة ومنها بالتأكيد العاصمة الإدارية الجديدة، سواء بالبيع أو الشراكات.

وأضاف عباس أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ستشارك الاسبوع القادم بمعرض "ميبم" بفرنسا، و هدفنا التسويق للمرحلة الثانية للعاصمة الإداري. الجديدة، وهي بداية قوية بعد قرارات اليوم ستؤتي بثمارها.

وأشار أيضا إلى أن المعرض بيزنس وهو أكبر معرض عقاري في العالم يشارك فيه كبري الدول و الشراكات العقارية علي مستوي العالم.