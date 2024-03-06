دراما رمضان 2024.. أبرز النجوم العائدين للشاشة الصغيرة

مع بداية العد التنازلى للموسم الرمضاني المقبل، يترقب الجمهور الأعمال الدرامية المتنافسة فى السباق الرمضاني المقبل، ومن ضمن النجوم المشاركين نجد أسماء أبطال عادوا إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عن التواجد خلال المواسم الماضية، وفى التقرير التالى نرصد أبرز النجوم العائدين للمشاركة فى موسم دراما رمضان 2024..

يحيي الفخراني

يشارك النجم القدير يحيي الفخراني خلال الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "عتبات البهجة"، وهو عمل اجتماعي يقدم رؤية مختلفة لفصيل اجتماعي بمواكبة العصر الحديث.

وعودة الفنان القدير يحيي الفخراني للدراما الرمضانية هي النقطة الأبرز والأهم خلال الموسم الرمضاني، وذلك لقيمة تاريخه الفني، وهو الباقي من الجيل الذهبي للدراما المصرية.

وكانت آخر أعمال الفنان القدير يحيي الفخراني للدراما الرمضانية مسلسل "نجيب زاهي زركش" عام ٢٠٢١.

كريم عبد العزيز

ينتظر الجمهور المصري والعربي عودة النجم كريم عبد العزيز، لدراما رمضان هذا العام، وذلك للنجومية التى يحظى بها كريم عبد العزيز درامياً وسينمائياً، إلى جانب غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي بأي عمل درامي، والسبب الأخير هو الملحمة الفنية المنتظرة لمسلسل "الحشاشين"، وهو العمل الذي تم تأجيله من العام الماضي لظهوره بشكل يليق بالعمل، إلى جانب صعوبة الفترة والحقبة الزمنية للمسلسل.

آخر الأعمال التى قدمها الفنان كريم عبد العزيز لدراما رمضان مسلسل "الاختيار ٣"، والذى حقق من خلاله نجاحاً كبيراً مع الجمهور.

سمية الخشاب

تعود الفنانة سمية الخشاب إلى المشاركة فى دراما رمضان من خلال مسلسل "ب١٠٠ راجل"، وذلك بعد فترة غياب عن التواجد منذ آخر أعمالها الرمضانية مسلسل "ملحمة موسي".

وتشارك الفنانة سمية الخشاب فى رمضان هذا العام، كإحدي البطولات النسائية للموسم الرمضاني المقبل، وذلك بعد غياب سنوات طويلة عن تصدرها البطولات النسائية لأعمال درامية خلال الموسم الرمضاني.

حسن الرداد

يقدم الفنان حسن الرداد هذا العام بطولة مسلسل "محارب"، وذلك ضمن المنافسة بالموسم الرمضاني المقبل، واشتهر الفنان حسن الرداد بتقديم الأدوار الكوميدية خلال الدراما الرمضانية، إلا أنه بدأ خلال الأعمال الأخيرة إلى الاتجاه للأعمال الخاصة بالبطل الشعبى، وذلك لما تلاقيه من نجاح بين الجمهور.

وآخر الأعمال الفنية التى شارك بها حسن الرداد بدراما رمضان، مسلسل "بابلو"، العام قبل الماضي.

محمد إمام

بعد الابتعاد عن المشاركة فى السباق الرمضانى الماضي، يعود الفنان محمد إمام هذا العام بمسلسل "كوبرا"، ضمن الموسم الرمضانى المقبل.

وينتظر الجمهور مشاركة الفنان محمد إمام، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التى يحققها سينمائياً خلال سنوات الابتعاد الدرامي، وخاصةً فيلمه الأخير "أبو نسب"، والذى تم عرضه محلياً ودولياً وحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه بدور العرض السينمائى.

وكانت آخر الأعمال الدرامية التى قدمها الفنان محمد إمام بموسم دراما رمضان مسلسل "النمر"، وذلك منذ ثلاث سنوات عام ٢٠٢١.