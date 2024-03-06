التنسيقية تنظم جلسة نقاشية حول سعر الصرف والأسعار في مصر

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الساعة التاسعة من مساء اليوم، جلسة نقاشية عبر منصة X، حول سعر الصرف والأسعار في مصر.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان عدم ارتفاع سعر صرف الدولار من جديد، وكذلك انعكاس قرار تحرير سعر الصرف على أسعار السلع، والنتائج الإيجابية المتوقعة من القرار.

كما تتطرق الجلسة إلى أثر القرار على بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، ومتى يستقر سعر الصرف والأرقام المتوقعة في البنوك، وكذلك معنى قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 600 نقطة.

يدير الحوار خلال الجلسة النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك فيها كلًا من النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عماد رؤوف، إبراهيم رمضان، محمد نبيل، علي حسين، د. محمد محرم، أحمد أبو اليسر، أعضاء التنسيقية.

كما يشارك كلًا من الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي، الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع، الإعلامي لؤي الخطيب.

