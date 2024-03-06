كيف تسهم قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في استقرار الأسواق.. فيديو

قال هشام أبو الدهب عضو مجلس اتحاد الصناعات السابق، إن قرارات البنك المركزي التي أعلنها اليوم، ستؤدي لتوازن في الأسواق، لافتا إلى أنه مع تطبيق وتنفيذ إجراءات السياسات النقدية يسهم في النزول بسعر العملة.

وأضاف أبوالدهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن قرارات البنك المركزي مهمة في هذه الظروف بجانب التحديات الكثيرة التي تواجه اقتصاديات الدولة، مشددا على أهمية التعامل بسياسة محكمة مع المستهلك المباشر من خلال توفير المواد الخام له.

وأشار عضو مجلس اتحاد الصناعات السابق، إلى أنه لابد من دراسة تكلفة السلع التي يتم استيرادها لمحاسبة المخالفين، مشددا على أهمية الصناعة الفترة المقبلة من قبل الدولة المصرية، خاصة في ظل الحاجة إلى العملة الدولارية.

وأوضح عضو مجلس اتحاد الصناعات السابق، أهمية التصنيع للدولة المصرية، لتوفير ما يتم استيراده، لافتا إلى أن الصناعة من أهم الملفات التي تحتاجها الدولة.

