الجمعة.. البارالمبية تكشف تفاصيل تنظيم مونديال رفع الأثقال وبطولة إفريقيا للساق الواحدة

تعقد اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل تنظيم عدة بطولات مهمة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في الثانية ظهر الجمعة الموافق 8 مارس 2024، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتستعد اللجنة البارالمبية للكشف عن تفاصيل استضافة بطولة إفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة، خلال الفترة من 19 حتى 29 إبريل المقبل.

كما سيتم الكشف عن آخر الاستعدادات لتنظيم كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، الذي يقام في شرم الشيخ في الفترة من 20 حتى 24 مارس الجاري.

وسيتم عرض خطة المسئولية المجتمعية للجنة البارالمبية المصرية التي تأتي في مقدمة الأولويات بالاستراتيجية الجديدة للجنة.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.