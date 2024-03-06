الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة استهدفت شركتين وسفينتين قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها سهلت شحنات السلع لشبكة تابعة للحوثيين، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن الإجراء يستهدف اثنين من مالكي السفن في هونج كونج وجزر مارشال وسفينتين لدورهما في شحن السلع لشبكة تابعة للحوثيين.

وأوضحت إن عائدات مبيعات السلع تدعم الحوثيين وهجماتهم على الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويمثل إجراء الأربعاء أحدث محاولة من الولايات المتحدة للضغط على جماعة الحوثي بشأن هجماتها علي طرق الشحن الدولية.