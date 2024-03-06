محافظ أسوان يتفقد جهود القافلة الطبية في الخزان غرب

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أعمال وجهود القافلة الطبية بوحدة طب أسرة الخزان غرب ، التى يتم تنظيمها برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبإشراف اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ، بالتعاون مع منظومة التأمين الصحى الشامل ، ومؤسسات صناع الخير والدواء للجميع ، وبالتنسيق مع مبادرة " الناس لبعضهم " وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية المجانية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للأهالى والمواطنين بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأثناء تفقده للقافلة الطبية بمرافقة الدكتور خالد الحسينى مدير مكتب المستشار الطبى لمجلس الوزراء ، والدكتور أحمد السيد عضو اللجنة الطبية ومنسق القوافل الطبية ، والدكتور أحمد النقيب ممثل الدواء للجميع ، والدكتور محمد زمزم ممثل صناع الخير ، وأيضاً الدكتور أشرف حماد مسئول هيئة الرعاية الصحية ، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ومنسق المبادرة ، اطمأن اللواء أشرف عطية من المواطنين الذين التقى بهم على مستوى الخدمات التى يتم تقديمها لهم ، فضلاً عن سير إجراءات التسجيل والحجز لإجراء الكشوفات الطبية فى التخصصات المختلفة ، مكلفاً مسئولي مبادرة الناس لبعضهم بدراسة الحالات المرضية المتنوعة ، وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لها .

كما أشاد محافظ أسوان بالقافلة الطبية لمجلس الوزراء ، وما يتم تقديمه من جهود تستحق كل الإحترام والتقدير من فريق العمل سواء للأطباء أو التمريض ، وهو ما يعود بالإيجاب على المواطن الأسوانى لتلقى هذه الخدمات بالجودة العالية .

فيما أوضح الدكتور أحمد السيد أن القافلة الطبية تستهدف إجراء الكشف الطبى على 5 ألاف حالة ، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى مستشفيات التأمين الصحى الشامل بإستثناء عمليات الرمد ، وتتم جميع العمليات على نفقة جمعية صناع الخير ، فضلاً عن عمل نظارات طبية وصرف الأدوية ، وإجراء التحاليل والإشعة للحالات المرضية المختلفة بالمجان .

وأشار إلى أن القافلة تضم تخصصات ( الرمد والجلدية والباطنة والأطفال والعظام والأنف والأذن والحنجرة ) موزعة على مدار يومى 5 و 6 مارس بمنطقة غرب سهيل داخل وحدة الخزان غرب ، وتستكمل أعمالها خلال يومى الخميس والجمعة 7 و 8 مارس بوحدة الرقبة التابعة لمركز دراو .

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