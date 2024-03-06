بعد قيادة الهلال لأرقام تاريخية.. جيسوس يواصل سيطرته على جائزة الشهر

توج البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفنى لفريق الهلال، بجائزة مدرب الشهر فى الدورى السعودى، ليواصل سيطرته على الجائزة.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري روشن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تتويج جيسوس بجائزة أفضل مدرب في شهر فبراير الماضي.

وكشف الحساب الرسمى لـ "روشن" أن: "جيسوس سيطر على الجائزة للمرة الرابعة على التوالي، متفوقا على جميع المدربين".

وساهم جيسوس فى فرض سيطرة الهلال على الدورى السعودى بعد تقديم مستويات رفيعة يقدمها مع "الزعيم"، تصدر من خلالها على جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين برصيد 62 نقطة من الانتصار في 20 جولة والتعادل مرتين فقط ولم يتعرض للهزيمة فى اى جولة.

وخاض الهلال مباراتين فقط خلال الشهر الماضي في الدوري، وحقق الفوز على الرائد والاتفاق بثلاثة اهداف لهدف فى كل مباراة.

ويقود خيسوس الهلال لرقم تاريخى بعدما حقق الفوز فى 26 مباراة على التوالي بمختلف البطولات، ليصبح ثاني أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات المتتالية بالتاريخ بالتساوي مع أياكس أمستردام 1971-1972.

وقاد الهلال ليكون الفريق الأكثر تحقيقا للانتصارات المتتالية بواقع 15 فوزا.