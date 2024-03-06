خاص| اتصال ثلاثي عبر الكونفرانس بين وزير الرياضة والتوأم وصلاح لإنهاء الخلافات

كشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة، عن إجراء مكالمة فيديو كونفرانس بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد صلاح كابتن منتخب مصر والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي فى وجود حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وابراهيم حسن مدير المنتخب لإنهاء الأزمات بين الطرفين.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن موعد المكالمة سيكون يوم الجمعة المقبل علي هامش لقاء الأهلي والزمالك فى نهائي الكأس الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ووجود وزير الرياضة والتوأم فى السعودية.

وشهدت الساعات الأخيرة تدخل بعض الشخصيات المسئولة في الوسط الرياضي لاحتواء الأزمة بين جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني ومحمد صلاح كابتن الفراعنة بعد رفض فريق ليفربول تواجد صلاح فى المعسكر المقبل للفراعنة وخروج بعض التصريحات المتبادلة ساهمت في تصاعد الأزمة.

ويسعى بعض المسؤولين للتواصل مع صلاح من أجل حضوره إلى مصر فى أول معسكر للفراعنة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

ويبذل الوسطاء مجهود لإنهاء الخلاف بين الجانبين حتى لا تؤثر على تواجد محمد صلاح ضمن كتيبة منتخب مصر فى معسكر الإمارات.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني،، 7 لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس، والذي يشهد مشاركة الفراعنة في دورة ودية بالإمارات، واللاعبون هم: محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد شريف.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات، على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.

وشهدت قائمة المحترفين استبعاد محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحلية للانضمام إلى كتيبة المعترفين في معسكر الإمارات.

وعلى صعيد آخر تتجه أنظار مشجعي كرة القدم يوم الجمعة المقبل إلى ملعب آلأول بارك بمدينة الرياض بالعاصمة السعودية لمتابعة مباراة الاهلي والزمالك في بطولة نهائي كأس مصر.

وطرحت المتحدة للرياضة سؤال عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي سؤال هو من يفوز باللقب ٣٩ وهو الأهلي صاحب الـ٣٨ لقب أم يفوز الزمالك ليصل للقب ٢٩ في تاريخه..والجميع ينتظر الإجابة مساء يوم الجمعة، في ديربي العرب.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل في نهائي بطولة كأس مصر والتي تستضيفها العاصمة الرياض بالسعودية.