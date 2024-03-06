بالصور.. إحالة مسئولي مدرسة بالكامل للتحقيق في بورسعيد

قرر الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، مسؤولي مدرسة بورسعيد الثانوية الزخرفية العسكرية للبنين، للتحقيق بالكامل من معلمين وإداريين وإدارة المدرسة بمعرفة إدارة الشئون القانونية.

وأرجعت مديرية التربية والتعليم قرار الإحالة للتحقيق، في بيان لها، إلى تفاقم نسبة تأخر أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمدرسة عن حضور طابور الصباح، لافتة أن وكيل الوزارة وجه باتخاذ إجراءات فورية ورادعة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات وتحقيق انتظام العملية التعليمية.

وأكدت أنه استدعى خلال جولته بالمدرسة كل من: حنان صبح، مدير عام التعليم الفني، وعزيزة رفعت، مدير عام إدارة شمال التعليمية، وأشرف إبراهيم، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وذلك لعلاج السلبيات التي رُصدت بالمدرسة.

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