الأونروا: قتل 162 من موظفي الوكالة منذ بداية الحرب في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الأربعاء، أن عدد موظفيها الذين قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصل إلى 162 شخصًا.

وأشارت الأونروا في تغريدة على موقع " إكس "إلى أن هذا العدد يعد غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الصحة فى غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيد و 113 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح البيان، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأعلنت الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 30717 شهيد و 72156 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.