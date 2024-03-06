التحقيق مع مدير مدرسة وطاقم الإشراف في واقعة مقتل طالب على يد زميله بالقليوبية

قررت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة من مدير إدارة الأمن بالمديرية ومدير إدارة المتابعة، للتحقيق العاجل مع طاقم الإشراف، ومدير المدرسة، وسؤال شهود الواقعة، وعمل تقرير فوري في واقعة مقتل طالب على يد زميله داخل مدرسة الشهيد عنتر عبد الرازق الثانوية المشتركة التابعة لإدارة طوخ التعليمية في محافظة القليوبية.

وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة أن الطالبين المتهم والمجنى عليه نشب بينهما مشاحنات ومشاجرات منذ 4 أيام واستدعاهما مدير المدرسة وتم التصالح بينهما في وجود ولي أمرهما إلا أنه تجددت بينهما المشكلة والشجار اليوم أثناء تواجدها في الفسحة، وقام الطالب المتهم بطعن المجني عليه.

بدأت تفاصيل هذه الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إخطار من مأمور مركز شرطة طوخ، بنشوب مشاجرة بين طلاب بالثانوية العامة نتج عنها تعدي أحدهم على الآخر بسلاح أبيض، ليصاب الطالب بإصابات بالغة، ويتوفى على أثرها متأثرًا بإصابته، قبل وصوله للمستشفى.

علي الفور شكل اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، فريق بحث جنائي من ضباط المباحث لتحديد وضبط المتهم، وشن عدد من الأهالي حملة، على إدارة المدرسة حيث كتب أحدهم: مدرسة فاشلة بكل المقاييس 8 مطاوي في المدرسة وطالب يدبح زميله إزاي؟.