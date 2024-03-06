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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة مرتضى منصور بسب وقذف موظفه عمومية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية لجلسة 25 مارس.

وتضمن أمر إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بأنه قذف بسوء نية المجني عليها "لمياء .خ" المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى Mansour" Mortada" على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، والمسمى ثانيهما على موقع نشر المقاطع المصورة (YouTube) على شبكة المعلومات الدولية أمورًا لو كانت صادقة عقابها بالعقوبات المقررة قانونا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلاً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمة مرتضي منصور نادي الزمالك ف موظفة عمومية