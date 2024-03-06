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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المساعدات
المساعدات
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استمراراً للجهود المصرية الإماراتية الفاعلة فى تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى  الشقيق، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية لكلا البلدين من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة، وذلك للمعاونة فى تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها سكان القطاع بالمناطق التى يصعب وصول المساعدات إليها براً.

يأتى ذلك مع استمرار فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع بالتزامن مع الجهود المصرية والدولية الرامية إلى إقرار التهدئة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

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