بيلينجهام يقود التشكيل المتوقع لريال مدريد في موقعة لايبزيج

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "سانتياجو برنابيو"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ريال مدريد الإسبانى، وضيفه لايبزيج الألمانى، ضمن منافسات إياب ثمن نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز ريال مدريد الإسبانى على ملعب "ريد بول ارينا"، بهدف نظيف أحرزه اللاعب إبراهيم دياز فى الدقيقة الـ 48 من عمر اللقاء، فى عقر دار لايبزيج.

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

ويعيش فريق ريال مدريد فى تلك الفترة، اوقات ونتائج عصيبه تظهر فى نتائجه المتقلبة في الآونة الأخيرة، بعد أن تعادلا فى 3 مواجهات من 5 مباريات، آخرها أمام فالنسيا بهدفين لكل فريق السبت الماضى.

ويخشى فريق ريال مدريد الإسبانى، ريمونتدا فريق لايبزيج الألمانى، بعد المباراة القوية التى قدمها فى الذهاب، التى لعب فيها حارس ريال مدريد أندري لونين دورًا كبيرًا في إنقاذ الميرينجى، متصديًا لتسع محاولات خطيرة، ولعبت خبرة لاعبي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي دورها.

ويسعى فريق لايبزيج، تحت قيادة مهاجمه البلجيكي لويس اوبندا، صاحب الـ 4 أهداف في 6 مباريات في دور المجموعات، في تكرار عودته الصاخبة أمام بوخوم السبت في الدوري المحلي بـ 4 أهداف لهدف، حيث يحتل المركز الخامس.



