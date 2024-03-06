حزب الجيل يشيد بتوجيهات الرئيس بالإفراج عن البضائع الجمركية بميناء الإسكندرية

أشاد عمر عوض مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة والمتعلقة بالإفراج الفورى عن البضائع من الموانئ، حيث يشرف غدا الخميس رئيس الوزراء على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية.

ويتابع رئيس الوزراء سير عملية الإفراجات بباقى المواني المصرية المختلفة والأولويات ستكون للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، خاصة وأنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، فهناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف المواني، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج وهو ما سيُسهم فى توازن الأسعار وانخفاضها.

وأضاف "عوض"، خلال تصريح صحفي له، أن الإسراع بعمليات الإفراج عن الخامات الرئيسية سيسهم فى تحسين معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات المستهلكين والذى سينعكس بدوره على أسعار البيع.

وطالب أمين جيل الإسكندرية الحكومة بتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا، وتداعيات الصراع الروسى الأوكرانى، وما ترتب على ذلك من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد.

كما قدم "عمر عوض " الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تدخله وقراره الصائب لحل كل المشاكل والمعوقات التى تواجه الدولة المصرية خاصة فى ظل ظروف وعواصف اقتصادية تضرب العالم كله.