سقوط 5 تشكيلات عصابية بتهمة تنفيذ سرقات لسيارات ومصانع بالقاهرة

سقط فى قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة 5 تشكيلات عصابية لقيامهم بأعمال سرقات لسيارات ومصانع بمناطق متفرقة من العاصمة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلا عصابياً بالاشتراك مع (3 أشخاص من بينهم عميلان "سيئى النية") "تم ضبطهم" تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد سرقة محتوياتها والتخلص منها عقب ذلك.. وأقروا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (المحتويات المستولى عليها).

كما تم ضبط (عاطلان) لقيامهما بسرقة إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة القطامية بأسلوب "المفتاح المُصطنع" ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات وتغيير معالمها ، كما إعترفا بإرتكاب(5) وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتصرفهم فيها بالبيع لدى عملائهم سيئ النية (7 أشخاص) أمكن ضبطهـــم، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها وكذا مجموعة من أجزاء السيارات والأدوات والمُعدات المُستخدمة فى نشاطهم الإجرامى على النحو السابق.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المقطم ، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية - مصوغات ذهبية – عدد من الأجهزة المنزلية "جميعهم من متحصلات وقائع سرقة" –سيارة مستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب " كسر الزجاج "،وكذا عدد من وقائع السرقة الأخرى بذات الأسلوب ،باستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة. والقى ضباط المباحث القبض على (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامهما بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المرج ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع" وأضافا بإرتكاب عدد وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب والتصرف بالبيع لعميليهما "سيئى النية" (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان)تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما داخل مخزن "ملك الأول" على عدد من أجزاء السيارات المستولى عليها وكذا أدوات تقطيع السيارات وأضافا بأن أجزاء السيارات المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وفى القطامية تم ضبط (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" ) لقيامهما بسرقة خزينة من داخل مصنع ، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالاشتراك مع (عامل "سابق عمله بالمصنع المشار إليه "، عاطل - يحملان جنسية إحدى الدول) ، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما، إعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



