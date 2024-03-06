75 فرصة عمل لفتيات الجيزة وسوهاج

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، عن 75 فرصة عمل للفتيات بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظتى الجيزة وسوهاج، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، للعمل على وظيفة (أخصائى تمويل) بفروع مدينة العياط بمحافظة الجيزة، ومدينة طهطا وسوهاج، وذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير مزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى المحافظات تسهم فى الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الإدارة قامت بالتنسيق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لتوفير فرص العمل للإناث داخل المؤسسة وفروعها بـ (العياط وطهطا وسوهاج)، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة برواتب تبدأ من 4565 جنيها، وتأمين صحى واجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، والتقديم بفروع المؤسسة، على 25 فرصة من خلال يوم مفتوح للتوظيف يومي الأربعاء والخميس 27 و28 مارس الجاري بفرع مدينة العياط ش شكري القواتلي أرض المحلج عمارة عادل عريان بجوار بابا صالح امام المستشفى الخيري الجديدة الساعة 11 صباحاً ، و50 فرصة بفرع طهطا : الاثنين والثلاثاء الموافق 1 ، 2 أبريل 2024 بمقر المؤسسة بمدينة طهطا بشارع 27 من ش صلاح سالم ناصية التأمينات و المعاشات الساعة 11 صباحاً ، وفرع سوهاج : 2 ش زين بن ثابت من ش الجمهورية أمام محل 50 فاكهة بجوار عيادات د / السيد الساعة 11 صباحاً.

وأضافت المدير العام ، أنه يمكن للراغبات في الحصول على تلك الفرص من محافظة الجيزة التسجيل على الرابط https://forms.gle/FgsSACLYpr1Qikt6A ، ومن محافظة سوهاج التسجيل على الرابط https://forms.gle/844FNXwAW5t36C2y9 وموضحة أن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً والإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ، ويمكن الاستفسار والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01024956781 – 01280434414، والمسؤول أحمد الشيخ، كما يمكن التقديم من خلال فروع المؤسسة بالمحافظات كما هو موضح فى الإعلان المرفق.

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