مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة يعلن خروجها عن الخدمة

أعلن هاني حسن، مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، خروج المستشفى عن الخدمة لعدم توافر الوقود، لافتا إلى أنهم طالبوا بإمداد مناطق الشمال بالوقود بعد وفاة أطفال نتيجة الأوضاع في شمال القطاع، وفقا لما نقلته فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء.

وأضاف مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، أن هناك طفلين توفوا بسبب عدم توافر الكهرباء و"نتوقع فقدان المزيد من المرضى المنومين في المستشفى الوحيد القادر على تقديم الخدمة الطبية في شمال قطاع غزة".

وتابع مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، "نقلنا حالات استهداف دوار النابلسي بوسائل بدائية ما زاد من عدد الشهداء ومعاناة المصابين".

كما أوضح أن جيش الاحتلال اقتحم المستشفيات في غزة وتعمد إتلاف الأجهزة ليعقد الوضع الصحي أكثر، بالإضافة إلى هدم مباني المستشفى الإدارية واقتحم كل الأقسام وفُقد حوالي 12 مريضا بسبب عدم تشغيل غرف العمليات.