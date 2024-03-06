سعر الريال السعودي يتخطى الـ 12 جنيها بالبنوك

الأربعاء 06/مارس/2024 - 11:07 ص

ارتفعت أسعار الريال السعودي لتتجاوز الـ 12 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

وسجل سعر الريال السعودي 12.27 جنيه للشراء، و12.29 جنيه للبيع بمصرف أبو ظبي الإسلامي، و12.20 جنيه للشراء و12.29 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول نحو 12.13 جنيها للشراء و12.17 جنيه للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.