لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد مجدي أفشة على الطائرة

حرص لاعبو الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأحمر على متن الطائرة التي ستنقل بعثة الأهلي إلى السعودية استعدادا لمواجهة الزمالك بعد غد الجمعة في نهائي كأس مصر.

وسافرت بعثة الأهلي إلى السعودية استعدادا لخوض نهائي كأس مصر ضد الزمالك بعد غد الجمعة على ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياضة.

ويغيب عن الأهلي فى النهائي كل من وسام أبو على ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو للإصابة، وأحمد عبد القادر ومحمود متولى وكريم الدبيس لأسباب فنية.

وقرر أكثر من مسئول فى الأهلي السفر لدعم الفريق فى هذه المباراة المصيرية في مقدمتهم، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وحسام غالي وطارق قنديل ومحمد سراج ومهند مجدي أعضاء المجلس.

ويرافق بعض أعضاء المجلس بعثة الأهلي، فيما يطير البعض الآخر للسعودية بعيداً عن بعثة الفريق.

وتضم قائمة الأهلي في رحلة السعودية كلا من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير - محمود الزنفلي – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول _ خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد كوكا - محمد أفشة - إمام عاشور _ كريم نيدفيد.

خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد - بيرسي تاو - محمود كهربا - موديست.

واستبعد كولر من القائمة الفلسطيني وسام أبو على بعد خضوعه لاختبار طبى، لينضم إلى الغائبين، محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم للإصابة وأحمد عبد القادر وكريستو بسبب عدم الجاهزية الفنية ومحمود متولي وكريم الدبيس لأسباب فنية.