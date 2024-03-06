طلب إحاطة بشأن تباطؤ وزارة التعليم في الاستفادة من مركز تدريب بيجام بشبرا الخيمة

وجه النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان طلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن " تباطؤ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الاستفادة من مركز تدريب بيجام الكائن بمدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، والذى آل إليها تبعيته من وزارة الإسكان في انشاء مدارس فنية متقدمة أو مدارس تكنولوجية تطبيقية لتخريج عمالة مؤهلة علمياً وفنياً لخدمة قطاع الصناعة".

وأشار النائب مجاهد نصار، إلى أن قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2021 في شهر مارس بنقل تبعية مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الانتاجى على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يشمل نقل التبعية نقل كافة أصول المراكز المذكورة وما تحويه من آلات ومعدات وأدوات من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه المراكز في التعليم الفني ، مشيراً إلى أنه من ضمن هذه المراكز مركز تدريب بيجام والذى تبلغ مساحته نحو 10 آلاف متر مربع والكائن بحى غرب شبرا الخيمة .

وأضاف مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة أنه تقدم باقتراح برغبة في دور الانعقاد الأول للمجلس للاستفادة من هذا المركز أو جزء منه في إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية أو مدرسة فنية متقدمة تساهم في تأهيل خريجيين على قدر كبير من الكفاءة الفنية في مجال الصناعة نظراً لأن مدينة شبرا الخيمة مدينة صناعية بها الكثير من المصانع متعددة المنتجات ولكن مسئولي وزارة التربية والتعليم رفضوا هذا الاقتراح وبررووا أنه سيتم استغلال هذا المركز في إنشاء مدرسة تعليم فنى متميزة بالتعاون مع أحد الشركاء الدوليين وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ أي إجراء والمركز ما زال مهملاً تماماً ، على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم هي التي طالبت بنقل تبعية هذه المراكز إليها من وزارة الصناعة بحجة إنها غير مستغلة.

وطالب النائب مجاهد نصار بإحالة طلب الإحاطة هذا إلى لجنة الصناعة بالمجلس لسرعة مناقشته واتخاذ اللازم لتنفيذ التوصيات التي تسفر عنها أعمال اللجنة .