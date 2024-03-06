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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي كأس مصر.. بعثة الأهلي تسافر إلى السعودية لمواجهة الزمالك

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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سافرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السعودية منذ قليل على متن طائرة خاصة برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة ونصف مساء الجمعة المكقبل على ملعب “الأول بارك” في العاصمة الرياضة بنهائي كأس مصر.

ويغيب عن صفوف الأهلي في النهائي أمام الزمالك كل من: المالي أليو ديانج ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم على خلفية الإصابات التي يعاني منها الثلاثي.

ويرافق بعثة الأهلي اعضاء مجلس إدارة النادي خالد مرتجي أمين الصندوق وطارق قنديل ومهند مجدي ومحمد الجارحي أعضاء مجلس الإدارة.

 

بعثة الأهلي الأهلي مع الزمالك نهائي كأس مصر