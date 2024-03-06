اليوم.. بيراميدز يتحدى فاركو لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري الممتاز

يسعى فريق بيراميدز لمواصلة الانتصالات في الدوري الممتاز والزحف نحو قمة الدوري عندما يستضيف نظيره فاركو في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة من 10 مباريات بينما يأتي فريق فاركو في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فاركو في إطار بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن غيابات فريق بيراميدز في لقاء فاركو سواء للإصابة أو الإيقاف وجاءت كالتالي:

رمضان صبحي .. يعاني من شرخ في الضلع التاسع بالناحية اليسرى في القفص الصدري بعد التحام قوي خلال التدريبات الأخيرة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف لمحاولة اللحاق بمباراة الفريق المقبلة.

علي جبر .. يواصل التأهيل من إصابة مزق العضلة الضامة وحاليا بدأ في المرحلة الثانية من التأهيل لتجهيزه والعودة قريبا.

أحمد سامي .. يواصل التأهيل من مزق العضلة الضامة الذي تعرض له في الكونغو ويؤدي حاليا تدريبات منفردة داخل الملعب.

محمود دونجا .. يعاني من شد في العضلة الضامة ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي.

أحمد ميهوب .. يعاني من "فتاق" رياضي وحاليا يقوم بعمليات التأهيل والتقويات اللازمة لتجهيزه.

فخري لاكاي .. يعاني من شد في السمانة ويخضع لبرنامج تأهيل للحاق بمباراة الداخلية المقبلة.