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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ادخال 186 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبر رفح

ادخال 186 شاحنة مساعدات
ادخال 186 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبر رفح
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كشفت احصائية عبور شاحنات المساعدات الفلسطينية من مصر الي قطاع غزة عبر المعابر الحدودية عن أخال 186 شاحنة مساعدات فلسطينية بواقع 33 شاحنة مساعدات تضم 4 شاحنات غاز طهي طعام وشاحنة مستلزمات طبية و12 شاحنة مواد غذائية و5 شاحنات محملة بالمياه المعدنية وشاحنتين ملامبس وحفاضات أطفال و5 شاحنات حرامات وخيام و4 شاحنات دقيق و33 شاحنة أخري تابعة للقطاع الخاص.

 كما تم أدخال 120 شاحنة عبر معبر كرم ابو سالم تضم 43 شاحنة مواد غذائية و7 شاحنات حفاضات أطفال و6 شاحنات ملابس واحذية و25 شاحنة دقيق و5 شاحنات أدوية وشاحنة مستلزمات طبية وشاحنتين ادوات مطبخ و18 شاحنة حصائر وشاحنة أجهزة كهربائية وشاحنتي ادوات مطبخ و3 شاحنات فحم وحطب وشاحنة مواتير كهربائية.

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