«الأرصاد»: طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.. والعظمى 28 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 28 درجة والصغرى 16 درجة، ورياح نشطة 38 كيلومترًا على الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 19 درجات، والصغرى 4 درجات.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 27.

طابا الصغرى 15 والعظمى 24.

كاترين الصغرى 4 والعظمى 19.

طور سيناء الصغرى 15 والعظمى 26.

شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 28.

الحالة المرورية

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

أجواء مستقرة

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أنه يسود اليوم استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء خلال هذه الفترة حتى الأسبوع المقبل .

لتسود أجواء دافئة نهارا على شمال البلاد حارة على جنوب البلاد .

يتخلل ذلك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

أمطار خفيفة على طور سيناء

كانت العاصمة طور سيناء، قد تعرضت لسقوط أمطار خفيفة، وسط فرحة من الأهالي خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تعتمد على المطر في الزراعات الموسمية ورعي الأغنام والإبل، وتعد مصدر الشرب الوحيد في الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، المسافرين وقائدي السيارات بطول الطريق الدولي في طور سيناء، ضرورة توخي الحذر، وذلك بسبب احتمالية زيادة هطول الأمطار.