الرئيس الأرجنتيني يزور أوكرانيا خلال يونيو المقبل

أعلنت الرئاسة الأرجنتينية اليوم الأربعاء أن الرئيس خافيير مايلي من المقرر أن يزور أوكرانيا خلال يونيو المقبل كجزء من جولته الأوروبية لإظهار دعمه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع تقدم القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الرئاسة القول: "من المتوقع أن يصل الرئيس الأرجنتيني للعاصمة الأوكرانية قادما من إسبانيا حيث تشمل جولته أيضا ألمانيا وفرنسا".

جدير بالذكر أن مايلي سيصبح أول زعيم من أمريكا اللاتينية يزور أوكرانيا في خضم الصراع، حيث يحاول زيلينسكي احتواء الهجوم العسكري الواسع لموسكو.

وكان الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي قد قال في وقت سابق إنه يعتزم عقد قمة لدول أمريكا اللاتينية التي تدعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي.

