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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاربعاء 6 مارس 2024

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر اليوم
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حافظ  الدولار الأمريكي على استقراره مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 ، في البنوك الحكومية والتجارة ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري. 

بينما يواصل سعر الدولار في السوق السوداء حالة الانهيار التي بدأها منذ توقيع الحكومة مشروع تطوير رأس الحكمة و الذي أحدث حالة من توافر الدولار في مصر ، والسيطرة علي السوق الموازي.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصرى، ليسجل نحو  30.83 جنيه للشراء  و30.96 جنيه للبيع، ببداية تعاملات اليوم.

و ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه  في البنك الأهلي المصري، عند  سعر 30.75 جنيه للشراء ، و  30.85 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، بداية تعاملات اليوم نحو  30.75  جنيه للشراء ، مقابل 30.85 جنيه  للبيع. 

و استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “ CIB ” عند سعر 30.85 جنيه  للشراء و 30.95 جنيه  للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة،  ببداية التعاملات اليوم نحو   30.85 جنيه للشراء و 30.95  جنيه للبيع.

و  في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجلت العملة الخضراء ، مقابل الجنيه المصري  سعر 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مصر ، سجل سعر 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، ببداية التعاملات اليوم . 

وفي السوق الموازي للعملات ، يواصل الجنيه المصري ارتفاعه الكبير أمام الدولار، في السوق الموازية حيث ارتفع أمس بنحو 5 جنيهات  ليسجل 36 جنيه للدولار، وفي بعض المناطق يتراوح سعره ليسجل من  34-35 جنيه.

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