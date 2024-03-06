سعر الدولار اليوم الاربعاء 6 مارس 2024

حافظ الدولار الأمريكي على استقراره مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 ، في البنوك الحكومية والتجارة ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري.

بينما يواصل سعر الدولار في السوق السوداء حالة الانهيار التي بدأها منذ توقيع الحكومة مشروع تطوير رأس الحكمة و الذي أحدث حالة من توافر الدولار في مصر ، والسيطرة علي السوق الموازي.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصرى، ليسجل نحو 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، ببداية تعاملات اليوم.

و ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، عند سعر 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، بداية تعاملات اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء ، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “ CIB ” عند سعر 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، ببداية التعاملات اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

و في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجلت العملة الخضراء ، مقابل الجنيه المصري سعر 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مصر ، سجل سعر 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، ببداية التعاملات اليوم .

وفي السوق الموازي للعملات ، يواصل الجنيه المصري ارتفاعه الكبير أمام الدولار، في السوق الموازية حيث ارتفع أمس بنحو 5 جنيهات ليسجل 36 جنيه للدولار، وفي بعض المناطق يتراوح سعره ليسجل من 34-35 جنيه.