بسبب خلافات.. عاطل يذبح تاجر حبوب وسط الشارع بالعياط

أقدم عاطل على ذبح تاجر حبوب بسبب خلافات سابقة بينهما وسط الشارع بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة تاجر حبوب وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل لرغبة ارتباط المجني عليه بزوجة المتهم السابقة، وقام خلال ذلك المتهم بذبح المجني عليه ولاذ بالفرار جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.