نادين نجيم: متحمسة لعرض "2024" في مصر

أعربت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن سعادتها بالمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل بشخصية النقيب سما التي تجسدها خلال مسلسل “2024” المقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

وقالت في تصريحات صحفية اليوم: "متشوقة كثيرًا لعرض المسلسل في القسم الثاني من شهر رمضان، خاصة أنّ شخصية النقيب سما سبق وقدّمتها في مسلسل 2020 واليوم تعود مجددًا بقصة ومغامرات جديدة.

وأضافت: "متحمسة أيضًا لعرض المسلسل في مصر وأترقب رأي الجمهور المصري المعروف بتذوقه للفن الجميل".

الجدير بالذكر أن للعام الثاني على التوالي تدخل نادين المنافسة الرمضانية، حيث سيُعرض مسلسل "2024" على شاشة "أم بي سي مصر"، بالإضافة إلى "أم بي سي دراما"، "أم تي في اللبنانية" ومنصة "شاهد"

مسلسل "عشرين أربع وعشرين" من بطولة نادين نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبس ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة بلال شحادات، إنتاج شركة "الصبّاح" وإخراج فيليب أسمر. وهو مؤلف من 15 حلقة وسيعرض إلى جانب "إم بي سي مصر" على كل من "أم بي دراما"، "أم تي في اللبنانية" ومنصة "شاهد".