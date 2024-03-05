فتحي عبد الوهاب يتحول إلى شيطان.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "المداح 4"

طرحت شبكة قنوات MBC البرومو الرسمي للجزء الرابع من مسلسل المداح “ أسطورة العودة”، تمهيدا لعرضه في موسم رمضان 2024، وظهر حمادة هلال خلال البرومو وهو يدخل في متاهة لغز جديد، وفتحي عبد الوهاب يتوعد له ويتحول إلى شيطان

تدور أحداث الجزء الرابع من المسلسل في إطار تشويقي، كما ظهر أيضًا فتحي عبد الوهاب خلال البرومو في شخصية غامضة كعدو جديد لصابر.

وحقق مسلسل "المداح" في الثلاثة أجزاء السابقة نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا خلال عرضه في المواسم الرمضانية الماضية.

مسلسل "المداح 4" من بطولة كل من حمادة هلال، وفتحي عبدالوهاب، وخالد سرحان، وهبة مجدي، وصبحي خليل، وحنان سليمان، ودنيا عبدالعزيز، وهلا السعيد، وآخرون، والمسلسل من تأليف أمين جلال، ومن إخراج أحمد سمير فرج.