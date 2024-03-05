مصدر يكشف لـ«البوابة نيوز» تفاصيل حالة الخطيب بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي لوعكة صحية مفاجئة اليوم الثلاثاء خلال وجوده في مقر النادي بالجزيرة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الخطيب شعر بدوار وتعب شديد، ونُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية.

وأضاف المصدر أن رئيس نادي الأهلي أجرى فحوصات طبية عاجلة من أجل معرفة سبب الوعكة الصحية المفاجئة.

وتابع المصدر أن حالة الخطيب مستقرة في الوقت الحالي ولكنه تحت الملاحظة على أن يحسم الطبيب المعالج موقف رئيس النادي من السفر إلى السعودية لحضور نهائي كأس مصر من عدمه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى المملكة العربية السعودية، غدًا الأربعاء المقبل برئاسة محمد الدماطي، استعدادًا لقمة نهائي كأس مصر.