ختام فعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 13

اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات ،" مارلوج١٣" ، والذي نظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، علي مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من ٢٤ دولة أوروبية وعربية.

شهدت الجلسة الختامية حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ورئيس المؤتمر ، H.E. Professor Maximo Mejia رئيس الجامعة البحرية الدولية، والدكتور أكرم سليمان السلمي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والدكتور علاء مرسى عميد معهد تدريب الموانيء.

اكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار في كلمته الختامية " اننا استطعنا علي مدار ثلاثة أيام من العمل المكثف تحقيق نجاح ملموس يُضاف إلى السجل الناجح للمؤتمر الذي أصبح علامة مميزة في صناعة النقل البحري مشيرا إلى أن ما أكده الفريق كامل الوزير وزير النقل فى كلمته فى افتتاح فعاليات المؤتمر عن انتظاره لتوصيات المؤتمر حتى يتم العمل عليها بوزارة النقل يؤكد قوة تأثير هذا المؤتمر.

و وجه عبد الغفار خالص شكره وتقديره للجنة المنظمة للمؤتمر ولكل من شارك وساهم فى نجاح النسخة الثالثة عشر من المؤتمر مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر برئاسة الدكتور أكرم سليمان السلمي وفريق العمل قدمت دورا كبيرا لنجاح هذة النسخة.

واشار الي ان الأكاديمية صرح عربى كبير لديه من الطموح للتعاون الدولى وهو ما تم ترجمته فى صورة الإتفاقيات التى ابرمتها الأكاديمية مؤكدا ان مؤتمر مارلوج يعكس مدى ترابط الأكاديمية وشركائها للعمل سويا لنجاح مؤتمر هام مثل مؤتمر مارلوج مقدما شكره لرئيس الجامعة البحرية الدولية على المشاركة بالمؤتمر.

وقدم رئيس المؤتمر شكره الجزيل للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل علي دعم ورعاية المؤتمر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

واختتم كلمته بالإعلان عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحري واللوجستيات مارلوج ١٤ والذى سيعقد فى العام القادم فى الفترة من ٢٣ -٢٥ فبراير ٢٠٢٥ .

من جانبه قال الدكتور أكرم سليمان السلمي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ان المؤتمر فى نسخته الثالثة عشر شهد فى فعالياته ووجود ' ابليكشن' للمؤتمر يحمل كافة تفاصيل المؤتمر وهذا يحدث لأول مرة مشيرا الى ان هذا الأبليكشن كان يمثل حلما جاء بفضل توجيهات رئيس الأكاديمية ومؤكدا ان هذا الأبليكشن ستعمل به الأكاديمية فى كافة احداثها و مؤتمراتها وليس مارلوج فقط.

واضاف رئيس اللجنة المنظمة أن المؤتمر في دورته الحالية شهد حضورا متميزاً وجلسات ممتعة وأوراق بحثية اتسمت بالجودة مشيرا إلى أن هذا العام شارك في المؤتمر في نسخته الثالثة عشر علي مدار ٣ أيام ٢٤ دولة " اليمن – تونس- السويد – إيطاليا – المغرب – فرنسا – بلجيكا – اليونان – الممكلة العربية السعودية – السودان – الهند – بولندا – موريتانيا - اسبانيا – الصين – العراق – قطر – تركيا – جيبوتى – سنغافورة – مصر- الولايات المتحدة الأمريكية- الكويت – ليبيا- هونج كونج" وشارك من من تلك الدول ٧٠٠ مشارك حضوريا او بأوراق بحثية او مشاركة بالمعرض.

واشار الى أن المعرض الدولي الذي أقيم علي هامش المؤتمر حظي بمشاركة دولية وعربية في مجالات مختلفة تتعلق بصناعة النقل البحري وتطوير الموانئ مؤكدا أن مارلوج تحول من مؤتمر إلى ملتقى دولى شهد فى نسخته هذا العام العديد من الاجتماعات والأحداث العالمية وورش العمل على هامشه مقدما شكره لفريق العمل باللجنة المنظمة على ماقدموه من جهد لنجاح فعاليات المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة.