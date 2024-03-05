دوري أبطال أوروبا.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد أمام لايبزيج

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة ضيفه لايبزيج، غدًا الأربعاء، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهدت قائمة الريال غيابات مؤثرة، حيث لم يتمكن كل من إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، وتيبو كورتوا من المشاركة بسبب الإصابة، على الرغم من الغيابات، ضمت قائمة ريال مدريد 21 لاعبًا نجمًا، بقيادة الثنائي فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، بالإضافة إلى نجوم مثل توني كروس، مودريتش، رودريجو، وبراهيم دياز.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: أندري لونين، كيبا أريزابالاجا، فران

الدفاع: داني كارفخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، فيرلاند ميندي

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز

ومن المتوقع أن يعتمد أنشيلوتي على خطة 4-3-3، مع تواجد لونين في حراسة المرمى، وخط دفاع يضم كارفخال، ناتشو، روديجر، وميندي، وفي خط الوسط، سيُشكل بيلينجهام، كروس، ومودريتش ثلاثيًا قويًا، بينما سيُشكل فينيسيوس، بنزيما، ورودريجو هجومًا خطيرًا.

ويدخل ريال مدريد المباراة متفوقا بفضل فوزه في الذهاب 1-0، لكن لايبزيج لن يستسلم بسهولة، وسيسعى لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية.