مستند.. وادي دجلة يستفسر من الجبلاية عن آلية الصعود للممتاز

أرسل نادي وادي دجلة الذي يلعب بدوري المحترفين، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يستفسر خلاله عن آلية حسم الصاعدين للدوري الممتاز وكذلك الهابطين للدرجة الأدنى، وذلك في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط.

ورغم إرسال اتحاد الكرة اللائحة للأندية، فإن هذا البند غير واضح، وطلب وادي دجلة توضيحه، لا سيما وأن البند يشير في حسم المتأهل أو الهابط في حالة تساوي النقاط إلى المواجهات المباشرة، لكنه لم يوضح مواجهات مباشرة في المرحلة الثانية فقط من الدوري أم في المرحلتين الأولى والثانية.

وهناك حالة غضب شديد بين أندية المحترفين بسبب عدم وضوح هذا البند، ورغم إرسال مخاطبات رسمية للتوضيح إلا أن اتحاد الكرة لم يرد ويوضح الأمر رسميا حتى الأن، على الرغم من اقتراب المنافسات من نهايتها.