إحالة عامل للمفتي في الدقهلية بتهمة هتك عرض نجلته القاصر

قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم، إحالة أوراق عامل الى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى قرار إعدامهم وحددت جلسة 4 مايو المقبل للنطق بالحكم وورود الرأي الشرعي وذلك لاتهامه بالتعدي على نجلته الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 13 عاما جنسيا وهتك عرضها بالقوة وبغير رضاها حتي حملت بنطاق مركز شربين محافظة الدقهلية.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشار فاروق محمد فخرى، والمستشار رامى منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، وأمانة سر أحمد الحنفي في القضية رقم 20547 لسنة 2023 جنايات مركز شربين والمقيدة برقم 2406 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "هنيدي.هـ.ر.ا"، محبوسا، 36 عاما، ومقيم الزهور مركز شربين بمحافظة الدقهلية، لانه فى تاريخ سابق على 26-11-2023 بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية، واقع المجني عليها نجلته الطفلة "إ" والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها حال كونه من أصولها "والدها"، بان جذبها عنوة الى غرفة نومه وطرحها على إحدى الأسرة وجثم فوقها وكمم فاها مقيدا يداها بحبل مهددا إياها بالإيذاء وعقب ذلك تجرد من ملابسه وحسر عنها ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج وفض غشاء بكارتها مكرر فعلته عدة مرات محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

واعترف المتهم تفصيليا فى تحقيقات النيابة بزواجه من والدة الطفلة بعد علاقة آثمة واستمر زواجهما حتى أنجب منها 6 أبناء من بينهم الطفلة القاصر التي تعدى عليها جنسيا ، وقيامه بتطليق زوجته على على الأوراق من أجل صرف معاش مطلقات والحصول على حقه فى الميراث من والده.

وأقر المتهم فى التحقيقات بقيامه بالتعدي على نجلته جنسيا وذلك نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة وعدم تفرقته بين زوجته ونجلته خلال إقامة العلاقة الجنسية.