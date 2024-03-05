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الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

"فك طلاسم توت عنخ أمون" ندوة ثقافية بمعهد الموسيقى.. الخميس

ضمن الفعاليات التنويرية للثقافة المصرية

توت غنخ امون
توت غنخ امون
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 تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار نشآطها الثقافي والفكرى ندوة بعنوان “فك طلاسم توت عنخ أمون” بمشاركة المؤرخ والمحاضر الدولى الدكتور بسام الشماع، وذلك مساء الخميس 7 مارس بمسرح معهد الموسيقى العربية.

يشارك فى الندوة الدكتورة ريم حمدى الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، الدكتورة حنان عبيد مدرير الأساس الثرائى بجامعة بنها، الدكتورة رانيا ممتاز الأستاذ بكلية التكنولوجيا الحيوية ، الباحث الدكتور إكرامي الساكت.

وتأتى ندوة "فك طلاسم توت غنخ أمون" ضمن الفعاليات التنويرية لوزارة الثقافة المصرية.

 

مسرح معهد الموسيقي العربية دار الأوبرا المصرية توت عنخ أمون وزارة الثقافة المصرية