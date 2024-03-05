"فك طلاسم توت عنخ أمون" ندوة ثقافية بمعهد الموسيقى.. الخميس

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار نشآطها الثقافي والفكرى ندوة بعنوان “فك طلاسم توت عنخ أمون” بمشاركة المؤرخ والمحاضر الدولى الدكتور بسام الشماع، وذلك مساء الخميس 7 مارس بمسرح معهد الموسيقى العربية.

يشارك فى الندوة الدكتورة ريم حمدى الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، الدكتورة حنان عبيد مدرير الأساس الثرائى بجامعة بنها، الدكتورة رانيا ممتاز الأستاذ بكلية التكنولوجيا الحيوية ، الباحث الدكتور إكرامي الساكت.

وتأتى ندوة "فك طلاسم توت غنخ أمون" ضمن الفعاليات التنويرية لوزارة الثقافة المصرية.