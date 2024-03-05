شوط أول سلبي بين طلائع الجيش والداخلية

انتهى الشوط الأول بين فريق طلائع الجيش، الذى يستضيف نظيره الداخلية، بالتعادل السلبى بدون أهداف فى المباراة المقامة بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الممتاز "نايل".

وتقاسما الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، وفشل كل فريق فى فرض أسلوب لعبه على الأخر، ولم ينجحا فى ترجمة سيطرتهم على الكرة بتسجيل أي أهداف.

ودخل فريق طلائع الجيش اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: عبد الرحمن زولا – خالد سطوحي – عمرو طارق – أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن أسامة "شيكا" – علي حمدي

خط الهجوم: يسري وحيد – جودوين شيكا – محمد حمدي زكي.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الداخلية في قاع ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط.