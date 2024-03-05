إحالة أوراق شقيقين وعاطل للمفتي في اغتصاب فتاة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة احالة أوراق شقيقين وعاطل إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بتهمة خطف طفلة رغما والاعتداء عليها في السلام.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استغلوا المجني عليه وأنها متأخرة عقلي واعتدوا عليها وتم تحديد جلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين خطف المجني عليها بالتحايل وأخذوها مسكن احداهما تمهيدًا لارتكاب جريمتهم.

كان قسم شرطة السلام تلقت بلاغا من أسرة المجني عليها تفيد اغتصاب نجلتهم من قبل 3اشخاص وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمين واعترفوا ارتكاب الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.