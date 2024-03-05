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الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة أوراق شقيقين وعاطل للمفتي في اغتصاب فتاة بالسلام

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة احالة أوراق شقيقين وعاطل إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بتهمة خطف طفلة رغما والاعتداء عليها في السلام.


كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استغلوا المجني عليه وأنها متأخرة عقلي واعتدوا عليها وتم تحديد  جلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين  خطف المجني عليها بالتحايل وأخذوها مسكن  احداهما تمهيدًا لارتكاب جريمتهم.

كان قسم شرطة السلام تلقت بلاغا من أسرة المجني عليها تفيد اغتصاب نجلتهم من قبل  3اشخاص وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمين واعترفوا ارتكاب الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أرتكاب الجريمة احالة اوراق الرأى الشرعى القانونيه اللازمة