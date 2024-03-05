عماد رمضان: البارالمبية هدفها خدمةالاتحادات.. وسعيد بنجاح تنظيم الأفروعربية للطائرةجلوس

أكد عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية أن اللجنة البارالمبية لا تدخر جهدًا على أي اتحاد بارالمبي وتسخر كل إمكانياتها لخدمة كافة الاتحادات.

وعبر رمضان عن سعادته بنجاح تنظيم البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس التي أقيمت خلال الفترة ما بين 28 فبراير وحتى 3 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة برئاسة إيهاب حسنين، وبدعم كامل من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

أردف رمضان أن اللجنة البارالمبية سعيدة بانتشار اللعبة في إفريقيا والوطن العربي متمنيًا زيادة فرص تنظيم كبرى البطولات العالمية على أرض مصر.

أوضح رمضان أن تنظيم البطولة في نسختها الأولى على أرض مصر دليل على ريادة مصر في شتى الألعاب بشكل عام وفي الألعاب البارالمبية بشكل خاص.

كان قد توج فريق وسام المجد العراقي بلقب بطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس التي أقيمت خلال بالقاهرة.

جاء ذلك بعد أن نجح في تحقيق الفوز على المستقبل بني غازي الليبي في النهائي، بنتيجة 3/1 ليحقق بذلك وسام المجد اللقب بالنسخة الأولى للبطولة، فيما فاز فريق المستقبل بني غازي بالمركز الثاني.

وتوج فريق الرياض السعودي بالمركز الثالث وذلك عقب تحقيق الفوز على الشرقية للدخان المصري بنتيجة 3/0 بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هي: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاثة فرق.