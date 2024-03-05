تشكيل هجومى لريال سوسييداد أمام باريس سان جيرمان بدورى الأبطال

يستضيف ملعب "انويتا"، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة المرتقبة بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ونظيره ريال سوسييداد، فى اياب دور الـ16 من بطولة دورى ابطال اوروبا.

وجاء التشكيل المتوقع لريال سوسييداد الاسباني كالتالى:

حراسة المرمى: ريميرو.

خط الدفاع: تراوري، زوبيلدا، نورماند، جالان.

خط الوسط: ميرينو، زوبيميندي، مينديز.

خط الهجوم: كوبو، صادق، بيرنبيتشا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، على ملعب "حديقة الأمراء"، بهدفين دون رد، أحرزهم كيليان مبابي، برادلي باركولا.

وتأهل فريق ريال سوسيداد متصدرًا للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن إنتر ميلان، بينما تأهل الفريق الباريسي إلى ثمن النهائي كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، خلف بوروسيا دورتموند صاحب الـ 11.