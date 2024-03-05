التموين: صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه اعتمد سعر زيت الخليط اللتر بسعر 80 جنيها بدلا من 100 جنيه في السوق الحرة، أما سعر الزيت الخليط زنة لتر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها.

وأضاف المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن أعلى نقطه استهلاك في السنة يكون بعد النصف من شعبان حتى مع بداية شهر رمضان.

وتابع المصيلحي أنه رغم ذلك تم خفض أسعار السلع الغذائية، موضحا أن الشركات خفضت الأسعار بعد الاطمئنان على توافر الدولار في البنوك بالاسعار الرسمية.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، حيث أنه مسموح بصرف السكر حتي 6 كيلو حسب عدد الأفراد المقيدين على بطاقة التموين.

وقال المصيلحي أنه يتم أيضا صرف كميات إضافية من السكر أيضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل وعدد 2 كيلو سكر اضافى للبطاقة التى تتضمن 4 افراد فأكثر.

وأكد المصيلحي أنه قريبا لن توجد هناك أزمة في مشكلة السكر، قائلا: مش هنسمع مشكلة فى السكر قريب جدا و ده مع إنتاج مصانع السكر من البنجر واستمرار إنتاج السكر أيضا من القصب خلال الموسمين الجاريين.

وأوضح المصيلحي أن دعم الخبز ارتفع من 51 مليار جنيه خلال العام المالي الماضى إلى 91 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل سعر رغيف الخبز بـ 5 قروش على بطاقات التموين.

وأشار المصيلحي الي أن ذلك رغم زيادة أسعار مستلزمات إنتاج الخبز، كما توفر الوزارة السلع التموينية شهريا للمستفيدين من منظومة الدعم.

وأشار المصيلحي إلي أنه يتم حاليا دراسة عمل لوجو موحد لبقالي التموين على غرار مشروع جمعيتي، وفي نفس الوقت تم فتح باب قبول طلبات بقالي التموين الراغبين في الانضمام لمشروع جمعيتي في حالة توافر الشروط الخاصة بالمشروع.