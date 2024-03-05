الليلة.. مكتبة المستقبل تناقش "هلال رمضان بين الرؤية والحساب"

تنظم مكتبة المستقبل في السادسة مساء اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان" هلال رمضان بين الرؤية والحساب" يناقش خلالها الجدل السنوي حول رؤية الهلال وأوائل الشهور الهجرية وتكرر التساؤلات، هل تُغني الحسابات الفلكية عن الرؤية البصرية؟ وأيهما أكثر دقة؟ وما هو التقويم القمري؟ وكيف نستطلع الهلال؟ ومتى غرة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك 1445 هـ؟ ، ويجيب عن هذه التساؤلات فريق الجمعية المصرية لعلوم الفلك .

قال نبيل حلمي مدير جمعية مصر الجديدة، إن العالم الإسلامي يشهد في كل سنة اختلافا في تحديد أول أيام رمضان لكون بعض البلدان تعتمد على الرؤية بالعين المجردة، وتعتمد دول أخرى على الحساب الفلكي، في حين يجمع بعض الدول بين الرؤية والحساب.