آخرهم "داليا مصطفى".. فنانون أباحوا بمرضهم وتجاهلوا التنمر

أثارت الفنانة داليا مصطفى ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية، بعد إعلانها إصابتها بمرض السكر؛ إذ انهالت عليها عشرات التعليقات من محبيها وجمهورها بعد الفيديو التي نشرته علي صفحتها الرسمية إنستجرام.

ولم تكن “داليا“ من أول الفنانين الذين يعترفون بمرضهم أمام الجمهور ويرحبون به دون خجل، وترصد ”البوابة نيوز” في هذا التقرير عددًا من النجوم الذين واجهوا مرضهم بشجاعة.

داليا مصطفى

في البداية بثت النجمة داليا مصطفى فيديو عبر صفحتها الرسمية “إنستجرام”، وقالت: «أنا عندي سكر مش مكسوفة خالص، يمكن ربنا عمل كده علشان يحمينا كلنا من شيء أخطر وأكبر، والحمد الله على كل شيء وفخورة بنفسي مهما كنت، وأنا أرتدي جهاز السكري ولا أخجل".

ووجهت داليا مصطفى رسالة للسيدات والأطفال المصابين بمرض السكري قائلًا: "مش مهم رأي حد المهم تكونوا مرتاحين، الجهاز ظبطلي سكري ومرضى السكر.

يوسف فوزي

وغاب الفنان يوسف فوزي عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية وأعلن عن أسباب ابتعاده قائلًا: الذي منعني عن التمثيل أصابتي بمرض الشلل الرعاش وأدعو الله أن يشفيني".

إليسا

إليسا أعلنت أنها أُصيبت المطربة إليسا خلال الفترة الماضية بمرض السرطان، وأعلنت عنه دون أي خجل حيث ظهرت في إحدى اللقاءات التلفزيونية، وأكدت أنها لا تخجل من مرضها واكتشافها بالإصابة كانت في وقت مُبكر وعند علمها بالمرض أخذت مرحلة العلاج علي الفور وأنها تعافت منه وتجري من حين لآخر بعض الفحوصات للأطمئان علي صحتها.

أحمد مكي

وقد أعلن الفنان أحمد مكي لأول مرة سبب اختفائه عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، قائلًا بالمعني الدارج: " جالي فيروس ضربلي الكبد والطحال، وفضلت سنة عيان مكنتش حتى أقدر أشرب بق ميه بسبب الطحال، وكنت في شبه كومة أول شهرين من المرض، عشان الكبد كان عاملي خمول كنت بنام كتير وخسيت 40 كيلو، وكنت فاقدا للأمل في شفائي.

وأضاف مكي: "أنا دلوقتي خفيت تماما، واتعلمت كتير جدا في الرحلة دي، وكان فارق معايا جدا سؤال جمهوري عني، حسّيت أن ليا أهل مش جمهور، وأن فرقت معاهم لما غبت".

يوسف منصور

كشف الفنان يوسف منصور، أسباب ابتعاده عن التمثيل خلال السنوات الطويلة الماضية، وقال: “إنه كان يعاني من تهالك في المفاصل واليد، بسبب الخلايا السرطانية مما أدي إلي سفره إلى ألمانيا من أجل العلاج، وبعد علمه بالمرض قد أصيب باكتئاب، إلى أن شفي تماما من المرض”.

عايدة رياض

أعلنت الفنانة عايدة رياض، عن إصابتها بمرض السرطان في عام 2015، مما جعلها تبتعد عن الفن وعادت للتمثيل بعد أن تعافت من المرض.

الراحل فاروق الفيشاوي

وفي خطوة غير متوقعة فجر الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي مفاجأة أمام الجميع لم يتوقعها أحد خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي وهي إصابته بالمرض اللعين.

وقال الفيشاوي بطريقة كوميدية عن إصابته بالسرطان قائلًا بالمعني الدارج: "الدكتور قالي إن عندك سرطان، قولتله أه يعني شوية صداع، راح الدكتور مزعقلي وقالي يا فاروق دي مفيهاش هزار، بس أنا قولتله إن زيه زي دور البرد وهخف".