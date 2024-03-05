بالفيديو.. المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: إسرائيل تعرقل إدخال المساعدات الطبية لغزة

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن هناك تعمد من قبل إسرائيل لعدم إدخال المواد الطبية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا يدل على نيتها بالقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف "المغبط" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن عدم السماح للمنظمات الدولية بالدخول الى القطاع والسماح بدخول عدد قليل جدًا من الشاحنات هى خطة للاحتلال لاستهداف المدنيين وعرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للقطاع.

وأردف، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، أنه تم توثيق عمليات دهس للمواطنين نفذتها القوات الإسرائيلية بشكل متعمد، والتي تمثل جرائم حرب ضد الإنسانية.

وتابع، أن هناك خطة إسرائيلية تستهدف المدنيين وتتضمن عرقلة إدخال المساعدات لقطاع غزة، فضلًا عن تدمير البنية التحتية للقطاع، وفصل المناطق والمحافظات عن بعضها، موضحًا أن كل تلك الأفعال من استهداف لمقومات الحياة الرئيسية والتجويع وعدم السماح بدخول المساعدات إلى القطاع تبين نية إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية.