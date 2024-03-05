حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بـ4 محافظات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – أسيوط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وقد أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (14,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين").. بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية") ضبط 5 قطع سلاح نارى (3 بنادق آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – 5 خزينة - عدد من الطلقات) تنفيذ (761) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (10,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط (بندقية آلية – طبنجة - 4 فرد محلى- عدد من الطلقات المتنوعة).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (45) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (رشاش جرينوف – 19 بندقية آلية – 16 بندقية خرطوش – 18 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (45 متهم "لـ 37 منهم معلومات جنائية").

ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,450 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ (302) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر الحشيش)..بحوزة (3 متهمين).

ضبط (3) قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (3 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.